Wokół Mikołaja "Bagiego" Bagińskiego i Magdaleny Tarnowskiej znów zrobiło się głośno. Wszystko za sprawą najnowszych zdjęć, które opublikował jeden z portali. Widać na nich zwycięzców poprzedniej edycji "Tańca z Gwiazdami", którzy spotkali się w środku nocy. Sprawdź szczegóły.

Spotkanie Bagiego i Tarnowskiej po "Tańcu z Gwiazdami"

Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magda Tarnowska stworzyli niezapomniany duet w poprzedniej, jubileuszowej edycji tanecznego show Polsatu. Bagi wygrał "Taniec z Gwiazdami", ale jego relacja z tancerką nie zakończyła się po programie. Influencer i Magda Tarnowska nie ukrywają, że wciąż utrzymują ze sobą bliski kontakt, a Bagi wspiera ją w najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami". Od dawna fani zastanawiają się, co tak naprawdę ich łączy, jednak kilka tygodni temu pojawił się oficjalny komentarz ws. relacji Bagiego i Magdaleny Tarnowskiej.

Teraz o Bagim i Tarnowskiej znów zrobiło się głośno. Portal Pudelek opublikował zdjęcia ze spotkania influencera i tancerki. Według ustaleń serwisu po ostatnim odcinku osiemnastej edycji "Tańca z Gwiazdami" Bagi miał opuścić studio wcześniej niż tancerka, a później oboje mieli spotkać się nocą pod jednym z fastfoodów w Warszawie. To właśnie tam, już po nagraniach, Tarnowska i Bagi mieli usiąść w aucie influencera.

Zaskakująca relacja świadka ws. spotkania Bagiego i Tarnowskiej

Według relacji świadka przekazanej przez Pudelka, w aucie miało dojść do pocałunku. Później Magda miała wrócić do swojego auta i odjechać w stronę domu, a Bagi ruszyć chwilę po niej. Zdjęcia ze spotkania Mikołaja "Bagiego" Bagińskiego i Magdaleny Tarnowskiej podgrzały atmosferę jednak patrząc na kadry opublikowane przez serwis trudno jednoznacznie stwierdzić, czy rzeczywiście doszło do czułości pomiędzy influencerem a tancerką. Sami zainteresowani do tej pory nie skomentowali zdjęć ze spotkania po ostatnim odcinku "Tańca z Gwiazdami".

Myślicie, że wkrótce Bagi i Magdalena Tarnowska skomentują medialne doniesienia na swój temat?

