Kolejny odcinek "Tańca z Gwiazdami" już za nami. W minioną niedzielę uczestnicy walczący o Kryształową Kulę ponownie zaprezentowali się na parkiecie i walczyli o punkty od jurorów i głosy widzów. Gwiazdy zatańczyły w zmienionych parach, a decyzją produkcji nikt nie odpadł. A co działo się za kulisami show? Mamy zdjęcia paparazzi.

Gwiazdy w świetnych humorach za kulisami "Tańca z Gwiazdami"

W siódmym odcinku "Tańca z Gwiazdami" uczestnicy zachwycili swoimi występami. Cisza podczas występu Falla i Tarnowskiej w "Tańcu z Gwiazdami" poruszyła wszystkich, a Iwona Pavlović po ich występie mówiła wprost: "To był najpiękniejszy paso doblowy teatr tańca". Do zabawnej sytuacji doszło z kolei po występie Sebastiana Fabijańskiego, który mówił o Julii Syruś i Darii Sytej, a Paulina Sykut nie mogła przestać się śmiać. Jak już wiemy, tym razem nikt nie pożegnał się z programem, ale werdykt wywołał burzę przed ćwierćfinałem "Tańca z Gwiazdami".

Teraz możemy zobaczyć również, co działo się za kulisami siódmego odcinka "Tańca z Gwiazdami". Uczestnicy, jurorzy i zaproszeni goście w świetnych humorach opuszczali studio. Ilona Krawczyńska wyszła pod rękę z Jackiem, Jelonkiem, a Aneta Zając wróciła do domu z bukietem kwiatów. Zobaczcie zdjęcia paparazzi.

