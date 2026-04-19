Gamou Fall i Magdalena Tarnowska zdecydowanie zapiszą się w historii "Tańca z Gwiazdami" ze swoim niesamowitym paso doble, które zaprezentowali podczas 7. odcinka.

Jury po raz pierwszy wstało w tej edycji programu. To będzie występ, który przejdzie do historii ''Tańca z Gwiazdami'' powiedział Krzysztof Ibisz.

Niesamowity występ Gamou Falla i Magdaleny Tarnowskiej w "Tańcu z Gwiazdami"

Jasper musiał zrobić to na wizji "Tańca z Gwiazdami". Po przegranym zakładzie musiał w określony sposób zwrócić się do jurorów, do czego przyznał się dopiero przy Paulinie Sykut. Chociaż zachwycił jurorów swoim tańcem, to pierwsze cztery dziesiątki trafiły do Magdaleny Tarnowskiej i Gamou Falla. Ich niesamowite paso doble momentami zapierało dech brakiem muzyki, a totalna cisza tylko potęgowała emocje, które Tarnowska i Fall generowali swoim talentem tanecznym i grą aktorską.

Proszę państwa chciałoby się milczeć, ale wybieramy drogę komentarza. (...) Jak pięknie szedłeś w tym łuku wygięty w naszą stronę. Proszę zwrócić uwagę na rytm tego wystąpienia. Bo to nie był występ, to było wystąpienie na jakimś innym poziomie. (...) To było tak przekraczające, to było metafizyczne, wspaniałe. powiedział Tomasz Wygoda.

Pavlović o paso doble Falla i Tarnowskiej w "Tańcu z Gwiazdami"

Zachwycona występem Gamou Falla z Magdaleną Tarnowską w 7. odcinku "Tańca z Gwiazdami" była również Iwona Pavlović:

Madziu, ja się bardzo cieszę, że mogłaś w tej edycji zatańczyć z Gamou, cały kunszt Twojego cudownego tanecznego, cudowności Twojej był tutaj pokazany. Gamou musiałabym tutaj pół godziny mówić. To był najpiękniejszy paso doblowy teatr tańca.

Sam Gamou Fall swoją przygodę w "Tańcu z Gwiazdami" podsumował nastepująco:

Wydaje mi się, że to był przełomowy moment. Tę złość, którą tak zakopałem, mogłem dzisiaj wysunąć na wierzch i to w takiej artystycznej wersji i to było piękne.

Gamou Fall i Magdalena Tarnowska zdobyli "cztery dziesiątki". Nie mogło być inaczej!

Gamou Fall i Magdalena Tarnowska w "Tańcu z Gwiazdami"

