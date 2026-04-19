Najnowszy odcinek "Tańca z Gwiazdami" był pełen emocji, wzruszeń i niespodzianek. Uczestnicy tanecznego show dwukrotnie pojawili się na parkiecie - najpierw w zupełnie nowych duetach, a następnie połączeni w zaskakujące trio. Ostatecznie wszyscy mogli poczuć się bezpiecznie, bowiem dziś nikt nie pożegnał się z programem. Co na to widzowie?

Ogromne emocje w 7. odcinku "Tańca z Gwiazdami"

Siódmy odcinek "Tańca z Gwiazdami" dostarczył widzom wyjątkowo wielu emocji i niespodzianek. Tym razem produkcja zdecydowała się na nietypowy zabieg - zamianę par, dzięki czemu uczestnicy musieli odnaleźć się w zupełnie nowych konfiguracjach tanecznych. Co więcej, uczestnicy zaprezentowali się na parkiecie nie tylko w mieszanych parach, ale także w trio. Na parkiecie wystąpili:

Sebastian Fabijański i Daria Syta,

Paulina Gałązka i Jacek Jeschke,

Kacper "Jasper" Porębski i Julia Suryś,

Piotr Kędzierski i Hanna Żudziewicz,

Gamou Fall i Magdalena Tarnowska,

Magdalena Boczarska i Michał Bartkiewicz.

Taka zmiana przyniosła sporo świeżości, ale też wzruszeń, bo na parkiecie nie brakowało osobistych historii i bardzo emocjonalnych występów, które poruszyły zarówno publiczność, jak i jurorów. Jurorzy tego wieczoru byli wyjątkowo hojni w ocenach - na parkiecie padło kilka maksymalnych not, czyli tzw. "czterdziestek".

Nikt nie odpada z "TzG". Widzowie podzieleni

Tym razem poziom był bardzo wysoki, a występy spotykały się z entuzjastycznymi reakcjami jury. Co ciekawe, mimo rywalizacji i ogromnych emocji, ostatecznie nikt nie pożegnał się z programem, co tylko podkreśliło wyjątkowy charakter tego odcinka. Taki werdykt wywołał mieszane uczucia wśród fanów tanecznego show. Część z nich nie kryła swojego niezadowolenia.

Znowu? Nudne to już się robi

Słabo

To już jest męczące pisali rozczarowani internauci.

Niektórzy z fanów programu ucieszyło się jednak, że w kolejnym odcinku zobaczymy wszystkie sześć par. Nie zabrakło słów zachwytu nad tancerzami, którzy tym razem mieli wyjątkowo trudne zadanie.

Najlepszy odcinek.... Ja wiedziałam od początku że nikt dzisiaj nie odpadnie..

Brawo dla tancerzy

Wielki szacunek dla tancerzy, którzy zatańczyli 3 TAŃCE! Mega wysiłek, a mimo to pięknie płynęli w tańcu czytamy.

