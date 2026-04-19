Kolejny odcinek "Tańca z Gwiazdami", kolejne tańce i kolejne kontrowersje wywołane przez jury. Za co tym razem oberwało się Piotrowi Kędzierskiemu? Spotkało go to samo, czego wcześniej doświadczyła Natsu.

Piotr Kędzierski i Hanna Żudziewicz w 7. odcinku "Tańca z Gwiazdami"

W 7. odcinku "Tańca z Gwiazdami" Piotr Kędzierski zaprezentował zupełnie nowy taniec, jakim był charlestone. Co więcej, dziennikarz musiał zmierzyć się też z inną nowością, czyli inną partnerką taneczną u swojego boku. W ostatnim tygodniu trenował pod okiem Hanny Żudziewicz, która robiła co mogła, by Piotr zaprezentował się jak najlapiej.

Jako pierwszy o tańcu Kędzierskiego wypowiedział się Tomasz Wygoda, doceniając jego energię i homor, który dostarcza zarówno jury, jak i telewidzom.

Piotrze, ty nas bawisz świetnie. Tutaj w tym charlstonie miałeś dużo, jak na dotychczasową drogę, tych krzyżujących ruchów. Ale muszę powiedzieć, że dodałeś dużo shake'owania (...) Ja to mówię pozytywnie powiedział Wygoda.

Pełnym pozytywów komentarza udzieliła też Ewa Kasprzyk, która prócz dobrego tańca, zwróciła też uwagę na widoczną zmianę w sylwetce Piotra od pierwszego odcinka show.

To było absolutnie wstrząsające. Spójrzcie na Piotra, który jedząc tyle spaghetti, coraz bardziej staje się szczupły

Jednak największą lekcję dała Piotrowi Iwona Pavlović.

Iwona Pavlović dała Piotrowi Kędzierskiemu lekcję na wizji

W pewnym momencie Pavlović podeszła do Piotra na parkiet, co w programie nie zdarz się często. Okazało się, że chciała dać mu lekcję chodzenia. Celem było zwrócenie uwagi na naturalny ruch rąk przy chodzi, który wykorzystywany jest również w tańcu - prawa ręka, lewa noga i odwrotnie. Warto zaznaczyć, że w tej samej edycji Iwona Pavlović uczyła też chodzić Natsu, choć nie wydarzyło się to przed kamerami, a w kuluarach programu.

Mimo nietypowej lekcji, jaką postanowiła dać jurorka dziennikarzowi, Piotr z uśmiechem na twarzy podsumował:

Ja panią uwielbiam.

Chwilę później Kędzierski nawiązał do żartów prowadzącego Krzysztofa Ibisza i z przekąsem powiedział do Pavlović:

Będziemy chodzić razem - ale innymi trasami, dobra? powiedział Kędzierski do Pavlović.

Jurorka zareagowała z widocznym na twarzy zdziwieniem:

Piotrze, jak mogłeś mi to powiedzieć?

