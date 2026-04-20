Allan Krupa pojawił się w studiu 18. edycji „Tańca z gwiazdami” jako gość siódmego odcinka. Towarzyszyła mu partnerka, z którą spędził wieczór wśród zaproszonych na nagrania. Uwagę zwrócił nie tylko ich wspólny czas przy stoliku i zdjęcia na ściance, ale też finał wieczoru: gdy po zakończeniu nagrań wychodzili razem ze studia, fotoreporterzy uchwycili ich, trzymających się za ręce.

Allan Krupa pokazał się z nową partnerką w studiu „Tańca z gwiazdami”. Postawili na elegancję

Allan Krupa zadebiutował z nową partnerką na branżowym wydarzeniu. Najpierw stanęli razem na ściance, gdzie pozowali do zdjęć: on w klasycznym garniturze, ona w białej kreacji z wycięciami. Później usiedli obok siebie przy stoliku i - jak widać na ujęciach z programu i zdjęciach ze studia - nie stronili od czułości.

Najwięcej emocji zostawił jednak moment po wszystkim. Kiedy studio zaczęło się wyludniać, Allan Krupa i jego partnerka opuścili budynek razem. Fotoreporterzy uchwycili ich w drodze. Trzymali się za ręce i patrzyli na siebie, jakby w tym całym telewizyjnym zgiełku mieli swój własny, spokojniejszy rytm.

Wokół pary znów jest głośno. Warto przypomnieć, że niedawno Allan Krupa świętował urodziny razem z nową ukochaną.

Siódmy odcinek „Tańca z gwiazdami” namieszał. Nikt nie odpadł

Siódmy odcinek 18. edycji „Tańca z gwiazdami” miał swój własny haczyk. Tym razem uczestnicy zmienili partnerów, więc układ sił na parkiecie mocno się przetasował. Widzowie zobaczyli m.in. duety: Magdalena Boczarska i Michał Bartkiewicz, Sebastian Fabijański i Daria Syta, Paulina Gałązka i Jacek Jeschke, Piotr Kędzierski i Hanna Żudziewicz, Gamou Fall i Magdalena Tarnowska oraz Kacper „Jasper” Porębski i Julia Suryś.

Tuż przed ćwierćfinałem „Tańca z gwiazdami” w sieci zawrzało. W minioną niedzielę bowiem żadna z par nie pożegnała się z walką o Kryształową Kulę programu, co może zwiastować, że w kolejnym odcinku z show mogą odpaść aż dwa duety.

Allen Krupa niedawno przeszedł głośne rozstanie. Dziś znów jest zakochany

Allan Krupa, prywatnie syn Edyty Górniak, od dłuższego czasu buduje własną ścieżkę zawodową w muzyce. Występuje pod pseudonimem Enso i konsekwentnie rozwija ten kierunek niezależnie od rodzinnego nazwiska, które i tak regularnie wraca w medialnych nagłówkach. W życiu prywatnym również widać zmianę. W przeszłości Allan był związany z Nicol Pniewską, a jej ojciec - influencer HighBart - pełnił funkcję jego menedżera.

Allan Krupa z nową ukochaną po "Tańcu z gwiazdami". Nie szczędzili czułości

Allan Krupa z partnerką na widowni "TzG", Fot. Wojciech Olkusnik/East News