„Już nie cierpię”. Te słowa Soni Szklanowskiej usłyszeli wszyscy. List pożegnalny łamie serce

Sonia Szklanowska nie żyje. Jej tragiczna śmierć poruszyła opinię publiczną, a ujawniony list pożegnalny wywołał ogromne emocje. Znana z programu "Hotel Paradise" influencerka zostawiła poruszające słowa skierowane do bliskich. To dramatyczne pożegnanie skłania do głębokiej refleksji.