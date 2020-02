Gwiazdy żegnają Pawła Królikowskiego: "Serce pękło"

Paweł Królikowski nie żyje. Aktor zmarł dziś nad ranem po walce z chorobą neurologiczną w wieku 58 lat. Ostatnie miesiące spędził w jednym z warszawskich szpitali. Do końca czuwali przy nim bliscy. Pawła Królikowskiego żegnają jego przyjaciele, z którymi miał okazję współpracować. Wpisy polskich gwiazd chwytają za serce.

Paweł Królikowski zdobył ogromną sympatię widzów dzięki swoim niezapomnianym rolom. W "Ranczu" wcielił się w rolę Kusego, którego pokochała Lucy (Ilona Ostrowska). Pawła w rozmowie z "Faktem" żegna serialowy Pietrek, czyli Piotr Pręgowski:

Katarzyna Zielińska na swoim Instagramie napisała:

Wzruszający post opublikowała również Anna Oberc:

A także Krzysztof Ibisz:

Tomasz Kammel opowiedział, jakim człowiekiem prywatnie był Paweł Królikowski:

Gdy przychodził do @pytanienasniadanie, jeszcze przed startem rozmowy, poza kamerą, opowiadał co z moim udzialem ostatnio widział lub słyszał, i co mu się podobało. A na deser dorzucał jeszcze moje cytaty. Żebym wiedział, jak on to co mówi poważnie traktuje. Aktorem był znakomitym, a człowiekiem wybornym👌 Tyle razy umawialiśmy się na prywatne pogaduchy, ale jak to w tym biznesie bywa, czasu wiecznie jak na lekarstwo.