Kilka dni temu Miss Polonia Marcelina Zawadzka wyleciała do Las Vegas na zgrupowanie przed Miss Universe 2012. Finałowa gala już 19 grudnia, więc zostało niewiele czasu by zapracować na sukces. Konkurencja jest co prawda duża, ale Marcelina ma wszelkie atuty by zdobyć wysokie miejsce. Swobodnie porozumiewa się w języku angielskim, wie czego chce, a do tego jest naturalnie piękna.

Zawadzka zabrała do Las Vegas mnóstwo ubrań i dodatków, w tym spektakularne kreacje zaprojektowane przez Annę Krzyżanowską (zobacz prezentację przed naszą kamerą). Sądząc po zdjęciach jakie otrzymaliśmy od Biura Miss Polonia, nasza kandydatka doskonale czuje się w USA.

Przypominamy, że cały czas możecie pomóc Marcelinie dostać się do półfinału głosując na nią pod tym linkiem: missuniverse.com. Trzymamy kciuki!

Zobaczcie jak Marcelina radzi sobie w Las Vegas: