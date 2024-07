Wyjazd Patricii Kazadi do Los Angeles był chyba spełnieniem jej nie tylko muzycznych marzeń. Gwiazda nagrała piosenkę pod okiem najlepszych hollywoodzkich producentów, a później nakręciła teledysk w samym centrum Hollywood. Podczas premierowego koncertu przed wejściem do jednego z klubów ułożono napis z neonów "Kazadi - US Premie" ("Kazadi - Amerykańska premiera").

Czas wolny od muzyki i uczestnictwa w projekcie "Poland... Why Not?", Kazadi spędzała na zwiedzaniu "Miasta Aniołów", imprezach w ekskluzywnych klubach i odwiedzaniu miejsc, które są obowiązkowe dla turystów.

Na swoim Facebooku Patricia wielokrotnie podkreślała jak bardzo szczęśliwa jest z wakacji w Los Angeles. Dodawane regularnie przez kilka tygodni statusy przypieczętowała prywatnymi zdjęciami z wakacji. Trzeba przyznać, że wygląda na nich kwitnąco. Widać, że tamtejsze słońce jej służy ;) Zresztą, zobaczcie sami.

