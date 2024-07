Tym razem zajrzeliśmy do torebki Mariny Łuczenko. Dzięki kwestionariuszowi magazynu „Uroda”, dowiedzieliśmy się, co gwiazda uznaje za niezbędne w podstawowej pielęgnacji ciała.

Piosenkarka uwielbia kosmetyki, które pięknie pachną. Ostatnio jej ulubionym balsamem do ciała jest to z czekoladowej serii The Body Shop (ok. 59 zł. / 200 ml). Podobnie jest z błyszczykami i balsamami do ust. Jej jednym z ulubionych jest ten kultowej amerykańskiej marki Carmex o zapachu wiśni (ok. 8 zł. / 10g).

Marina wiosną i latem często powraca do owocowo-kwiatowej woni popularnych perfum Niny Ricci – „Nina” (ok. 180 zł. /80 ml). Ponadto gwiazda nie rusza się bez odżywczego kremu Nutritic – La Roche-Posay (ok. 80 zł / 40 ml).

Ponadto Marina Łuczenko zdradziła tajemnicę, że najbardziej uwielbia szminki w odcieniu łososiowym. Ma ich kilka, ale wciąż szuka swojej wymarzonej. My proponujemy tę w soczystym odcieniu pochodzącą z wiosenno-letniej kolekcji MAC, (ok. 76 zł).

jm