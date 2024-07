Choć z pewnością wśród jurorów "Must be the music" rzadziej dochodziło do konfliktów niż u kolegów z konkurencyjnej stacji, to nie brakuje tam silnych osobowości i kontrowersyjnych wypowiedzi. W ostrych osądach króluje bezsprzecznie Kora.

Podczas jednego z ostatnich castingów Kora miała nie najlepszy dzień i odrzucała prawie wszystkich uczestników. Nie spodobały jej się hip-hopowe formacje i młodzi ludzie próbujący swoim sił w show. Jak donosi "Fakt" Adam Sztaba nie wytrzymał i rzucił w stronę Kory : "Cóż, mamy chyba problem z różnicą pokolenia".

Choć Kora nie wdała się w dyskusje, to ponoć bardzo dotknęły ją słowa w których ktoś wytyka jej wiek. Podobno już czeka na moment w którym będzie mogła się zemścić.

- Teraz Kota szerokim łukiem omija kompozytora i, jak twierdzą nasi informatorzy, tylko czeka na okazję, aby mu się odgryźć na wizji - czytamy w "Fakcie".

Jak myślicie Kora zapomni o tym do czasów odcinków na żywo, czy szykuje nam się ostra walka na słowa?



