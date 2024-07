Blogerka Deynn ma kryzys ze swoim chłopakiem Danielem, o czym poinformowała... w osobistym i dość osobliwym wideo na Snapchacie! Krótkie filmiki szybko znalazły się w sieci i zostały zamieszczone na YouTubie. Widać na nich, że blogerka jest bardzo przejęta i żałuje tego, co zrobiła. Deynn zapewnia też, że absolutnie nie chodzi o zdradę, ale faktycznie zawiodła zaufanie swojego ukochanego.

Reklama

Do tej pory dziewczyna i jej partner byli nierozłączni, a na profilach społecznościowych można było znaleźć gorące fotki zakochanych. Teraz blogerka dokonała publicznego linczu na samej sobie za to, co zrobiła, choć... no właśnie, nie do końca chce fankom za co. Ze łzami w oczach prosi także Daniela o ostatnia szansę.

Dlaczego to robi za pośrednictwem popularnej aplikacji? Jak sama przyznała, chłopak nie chce uwierzyć w jej słowa, więc postanowiła zrobić to publicznie.

Mamy kryzys. Z***ałam troszkę. Zawiodłam Daniela, okłamałam. Absolutnie nie chodzi o zdradę, ale stało się coś, co nie powinno się stać. Mówię to publicznie tylko dlatego, bo Daniel nie chce mnie znać, bo zrobiłam coś równie złego jak zdrada, czyli brak zaufania i oszustwo. I mówię to publicznie tylko po to, bo mi nie wierzy i proszę o ostatnią szansę.

Co sądzicie o takim publicznym uzewnętrznianiu się?

Zobacz także

Zobacz: Maffashion: "Przynajmniej raz w miesiącu o tym śnię..." O czym?

Deynn z chłopakiem Danielem

Reklama

Deynn o rozstaniu z chłopakiem na Snpachacie