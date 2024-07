Kiedy niektóre gwiazdy takie jak Kasia Skrzynecka marzą o dziecku i po latach dopiero udaje im się to marzenie spełnić, inne wprost przeciwnie, nie chcą być mamami. Do tego nielicznego grona należy Maria Czubaszek. Znana z kontrowersyjnych jak na Polskę poglądów felietonistka była bohaterką niedzielnego wydania programu "Uwaga!", w którym poruszyła temat tabu, wciąż mrożący krew w żyłach wielu Polaków, jakim jest aborcja.

Czubaszek na antenie przyznała się do dwukrotnego usunięcia ciąży. Czy żałuje tej decyzji? Ani trochę. Maria nie wyobraża sobie bycia matką, a ciąża czy poród wiązałyby się z popełnieniem samobójstwa.

- Dwa razy usunęłam ciążę. Nigdy z tego powodu nie miałam traumy, tylko mówiłam: "Boże, jak to cudownie, że ja to zrobiłam". Gdyby się zdarzyło, że zaszłam w ciążę i byłby to siódmy czy ósmy miesiąc, to ja bym skoczyła z któregoś piętra, pod pociąg bym się rzuciła, ale na pewno bym tego dziecka nie urodziła. Sama nie chciałabym żyć.

To dość mocne wyznanie w kraju tak konserwatywnym jak Polska. Mamy nadzieję, że dzięki takim osobom jak Maria Czubaszek Polacy przełamią się do dyskusji na tematy, które dotychczas były traktowane jako nieistniejące. Brawa za odwagę.

