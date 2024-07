Na początku tego roku w mediach krążyła plotka o aktorskiej parze, która została małżeństwem podczas ceremonii religijnej, ale nigdy nie zalegalizowała swojego związku. Aktu małżeństwa nie posiadają do tej pory, choć od ślubu mija kilka lat.



Nie wiadomo o kogo chodziło. Dopiero teraz okazuje się, że najprawdopodobniej mowa o Ashtonie Kutcherze i Demi Moore. Para wzięła ślub w wierzeniach Kabały. W świetle prawa jednak nigdy nie funkcjonowali jako małżeństwo.



- Do sądu wpłynął wniosek oskarżający wysoko postawionych wyznawców Kabały (w tym Madonnę, Moore i Kutchera) o nadużycia - według niego nie ma czegoś takiego, jak tradycyjny ślub kabalistyczny. Co więcej, według kalifornijskiego prawa, Kutcher i Moore nie są małżeństwem - donosi amerykański portal plotkarski TMZ.com.



Ani Ashton, ani Demi tej plotki nie potwierdzają. Również temu nie zaprzeczają. Czy to oznacza, że jest ona prawdą?



habibi

Reklama