Po śmierci Agnieszki Kotulanki uwagę wszystkich zwróciła historia związku aktorki z Pawłem Wawrzeckim. Aktor był obwiniany o to, że po zakończeniu ich związku, Kotulanka zaczęła mieć problemy z alkoholem. Niedawno Joanna Szczepkowska, koleżanka Wawrzeckiego stanęła w jego obronie. Na swoim Facebooku napisała:

Przypomnijmy, że Paweł Wawrzecki razem z żoną Barbarą Winiarską wychowywali niepełnosprawną córkę Anię. Małżeństwo nie było przez to udane, a aktor był często widywany w towarzystwie właśnie Agnieszki Kotulanki. Kiedy jednak zakończyli swoją relację zaczęto sugerować, że przez niego gwiazda 'Klanu" wpadła w nałóg.

Joanna Szczepkowska nie chciała by media publikowały informacje o tym, że przez aktora Kotulanka zaczęła mieć problemy z alkoholem. Jej zdaniem to nieprawda.

W pewnych smutnych i ostatecznych okolicznościach dotyczących Agnieszki myślę o moim koledze Pawle. Już zaczynają go dopadać spekulacje plotkarskiej prasy. A przecież to wszystko było inaczej. Całkiem odwrotnie - napisała na swoim Facebooku.

"Super Express" dopytał, co aktorka ma na myśli.

Za to "SE" dotarł do informatora, który ujawnił jak wyglądał związek Kotulanki i Wawrzeckiego tuż przed rozstaniem.

Agnieszka była dla niego okropna, wymagała, a nie dawała nic. Kiedy już Paweł zdecydował się wrócić do Basi, to wtedy Agnieszka zaprosiła go na wakacje. I na tych wakacjach się rozstali. On był Agnieszką udręczony. To jest straszna krzywda dla tego chłopaka, który strasznie dużo poświęcił tej kobiecie - czytamy na "Se.pl".