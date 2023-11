O brytyjskiej rodzinie królewskiej znów jest głośno, a wszystko za sprawą narodzin syna księżnej Meghan i księcia Harry’ego. Syn pary, Archie Harrison przyszedł na świat 6 maja w londyńskim szpitalu Portland. O tym, że parze urodził się syn jako pierwszy kilka godzin po porodzie poinformował książę Harry, który nie krył radości. Wnuk Elżbiety II nie zdradził od razu, jakie imię otrzyma ich syn, ponieważ powiedział, że potrzebują z Meghan dwóch dni na podjęcie decyzji. W środę, 8 maja, pojawili się w Zamku Windsor, w którym po raz pierwszy pokazali syna światu, a następnie udali się na spotkanie z Elżbieta II, która miała poznać swojego prawnuka i zaakceptować jego imię. Od razu po spotkaniu z królową para ogłosiła, że ich syn będzie nazywał się Archie Harrison Mountbatten-Windsor! Szybko okazało się też, że Archie w przeciwieństwie do dzieci Williama i Kate, nie otrzyma tytułu. Dlaczego? I czy coś jeszcze może się zmienić?

Archie Harrison będzie jednak księciem?

Archie Harrison nie będzie księciem, hrabią Dumbarton, a jedynie Paniczem Archiem - takie informacje pojawiły się w mediach kilka dni po porodzie Meghan. Rodzina królewska nie skomentowała tych doniesień, ale wszystko wskazuje na to, że Archie nie będzie księciem. W tym przypadku decyzja należała do Elżbiety II, która żeby nadać prawnukowi tytuł, musiałaby wydać specjalny dekret, bowiem w związku z tradycją, która została ustanowiona przez Jerzego V, tytuł księcia lub księżniczki należy się wyłącznie najstarszemu dziecku książęcej pary. Wyjątek królowa zrobiła dla dzieci Williama i Kate - żeby Charlotte i Louis również dostali tytuły, jak ich starszy brat George, Elżbieta II wydała specjalne dekrety zgodnie, z którymi Charlotte dostała tytuł Princess Charlotte of Cambridge, a Louis tytuł Prince Louis of Cambridge. Tak się jednak nie stało w przypadku Archiego i chłopiec został bez tytułu. Istnieje możliwość, że to Harry i Meghan nie chcieli, żeby ich syn dostał tytuł, ale wiele wskazuje na to, że to była jednak decyzja królowej...

Jak podają brytyjskie media, Meghan i Harry zgodzili się na nadanie synowi tytułu, ale ostatecznie tak się nie stało i Archie nie został ani księciem, ani hrabią. Ma być nazywany Paniczem Archiem. Przynajmniej na razie, bo istnieje szansa, że za jakiś czas to się zmieni. Co musiałoby się stać? Elżbieta II musiałaby umrzeć albo abdykować!

Powiedziano mi, że są bardzo szczęśliwi, że będzie mógł zostać „księciem Archiem”, gdy Karol zostanie królem, mówi Rob Jobson, który jest specjalistą od rodziny królewskiej.

Panicz Archie mógłby zostać księciem, gdy jego dziadek zostanie królem, bowiem będzie wtedy wnukiem panującego monarchy. Za ile lat to się stanie? I czy wtedy Archie będzie chciał przyjąć tytuł księcia? Tego dowiemy się zapewne za kilka lat, bo Elżbieta II wciąż jest w świetnej formie.

Elżbieta II nie nadała Archiemu tytułu księcia

Na razie jest Paniczem Archiem