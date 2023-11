Na ten moment czekali chyba wszyscy! Meghan Markle i książę Harry pokazali syna! O tym, że pierwsze dziecko książęcej pary pojawiło się na świecie, dowiedzieliśmy się w miniony poniedziałek, 6 maja. Dumny tata, książę Harry zdradził wówczas przed kamerami, że Meghan urodziła zdrowego chłopca. Teraz, dwa dni po tamtych radosnych wydarzeniach, szczęśliwi rodzice pochwalili się swoim maleństwem. Przy okazji mogliśmy zobaczyć, jak prezentuje się świeżo upieczona mama, Meghan Markle!

Syn Meghan Markle i księcia Harry'ego urodził się dwa dni temu, dokładnie 6 maja o godzinie 5.26. Wiadomo, że Meghan chciała urodzić w domu, jednak ostatecznie poród odbył się w londyńskim szpitalu Portland. Kilka godzin później książę Harry za pośrednictwem mediów i portali społecznościowych poinformował, że dziecko jest już na świecie.

To było niesamowite, absolutnie niewiarygodne i - jak powiedziałem - jestem niesamowicie dumny z mojej żony. Każdy ojciec, każdy rodzic - wiecie - uważa swoje dziecko za niesamowite. Ale to maleństwo naprawdę jest do schrupania, jestem przeszczęśliwy- mówił Harry.