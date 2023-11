Od poniedziałku Wielka Brytania żyje narodzinami dziecka Meghan Markle i księcia Harrego. Nowy członek rodziny królewskiej przyszedł na świat w poniedziałek, 6 maja o godzinie 5.26. Poród odbył się w luksusowym szpitalu Portland w Londynie.

Kilka godzin po porodzie, książę Harry spotkał się z dziennikarzami i ogłosił, że urodził im się syn, ale nie wybrali jeszcze dla niego imienia i ogłoszą je za dwa dni oraz wtedy pokażą dziecko. I rzeczywiście dwa dni później, 8 maja, książę Harry i Meghan Markle po raz pierwszy pokazali swojego syna, ale nie zdradzili jego imienia. Zrobili to dopiero kilka godzin później...

Teraz już wiemy też, czy ich syn otrzyma tytuł. Jaką decyzję podjęła królowa?

Dziecko Meghan Markle i księcia Harrego bez tytułu?

Meghan Markle i książę Harry ogłosili, że ich syn będzie nazywał się Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Imię Archie wywołało wiele emocji w światowych mediach, ale okazuje się, że to jedno z 20 najpopularniejszych męskich imion w Wielkiej Brytanii. Czy Archie zostanie księciem, jak dzieci Williama i Kate? Okazuje się, że nie! Na Twitterze Rebbeca English, korespondentka i dziennikarka zajmująca się rodziną królewską, zdradziła, że Archie nie dostanie tytułu od królowej Elżbiety II.

Udało mi się potwierdzić, że Archie Harrison Mountbatten-Windsor nie będzie miał tytułu. Będzie "Paniczem Archiem" - napisała dziennikarka.

Skąd taka decyzja? Są dwie opcje - Meghan i Harry mogli nie chcieć, żeby ich dziecko dostało tytuł, a druga możliwość jest taka, że królowa Elżbieta II podjęła decyzję o tym, żeby nie przyznać dziecku tytułu księcia.

Jak to możliwe? Zgodnie z tradycją, która została ustanowiona przez Jerzego V, tytuł księcia lub księżniczki należy się wyłącznie najstarszemu dziecku książęcej pary. W przypadku dzieci Williama i Kate - tytuł księcia dostałby tylko George, który jest trzeci w kolejce do tronu. Charlotte i Louis nie dostaliby tytułu. Tak się jednak nie stało, bowiem Elżbieta II siedem lat temu wydała dekret zgodnie, z którym Charlotte dostała tytuł Princess Charlotte of Cambridge, a Louis tytuł Prince Louis of Cambridge. Początkowo wszyscy myśleli, że w przypadku dziecka Meghan i Harrego królowa postąpi podobnie i wyda specjalny dekret, ale tak się jednak nie stało i Archie nie dostał tytułu.

Myślicie, że to była decyzja królowej? A może Harry i Meghan nie chcieli tytuły dla swojego dziecka?

Oto Archie Harrison Mountbatten-Windsor

Archie nie otrzyma tytułu od królowej