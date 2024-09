Znana z „Królowych życia” Sylwia Peretti ponad rok temu mocno ograniczyła aktywność w mediach społecznościowych. Decyzję podjęła po rodzinnej tragedii. W wypadku samochodowym, do którego doszło w Krakowie, zginął jedyny syn celebrytki. O sprawie mówiła cała Polska, a atmosfera dyskusji wokół niej zrobiła się napięta, gdy okazało się, że to on prowadził pojazd i był pod wpływem alkoholu. 11 września do mediów trafiły doniesienia o wypadku Sylwii Peretti.

Sylwia Peretti miała wypadek samochodowy

Wiadomości o wypadku Sylwii Peretti przekazał serwis Pudelek. Informator portalu zdradził, że samochód, którym przemieszczała się celebrytka znana z „Królowych życia”, „wypadł z drogi i skosił kilka drzew”. Wkrótce te doniesienia potwierdził także menedżer gwiazdy. Powiedział, co się z nią dzieje.

Na chwilę obecną mogę powiedzieć tylko, że Sylwia przechodzi szereg specjalistycznych badań po wypadku, jakiemu uległa kilka dni temu – przekazał menedżer 42-latki.

Fotokibit/East News

Przedstawiciel Sylwii Peretti nie zdradził w jakim stanie jest celebrytka. Nie wypowiedział się także o przyczynach wypadku. Być może z czasem głos zabierze sama gwiazda „Królowych życia”.

Niedawno Sylwia Peretti opublikowała poruszający wpis o synu. 42-latka regularnie wspomina tragicznie zmarłego Patryka. Przypominamy, że młody mężczyzna zginął w nocy z 14 na 15 lipca 2023 roku. Razem z nim jechało trzech kolegów. Wszyscy stracili życie na miejscu.

