Sylwia Grzeszczak znów ma powody do świętowania i to nie byle jakie. Wokalistka nie mogła tego przemilczeć i czym prędzej podzieliła się nowiną z odbiorcami. Ci momentalnie podzielili jej entuzjazm! "Nie mogło być inaczej" - czytamy.

Reklama

Sylwia Grzeszczak dzieli się radosnymi wieściami

Sylwia Grzeszczak od lat króluje w polskim show-biznesie oraz na rodzimej scenie muzycznej i od samego początku stanowczo oddziela życie prywatne od zawodowego. Mimo to ta pierwsza część nie przestaje budzić zainteresowania, tym bardziej, że ostatnio działo się w niej naprawdę sporo. Wokalistka rozstała się bowiem z Liberem po 9 latach małżeństwa, co dla jej fanów było wielkim szokiem. Jak się jednak okazało, do rozstania doszło w przyjaznej atmosferze, a byli małżonkowie nadal darzą się ogromnym szacunkiem.

Przeżyliśmy razem wiele szczęśliwych lat. Jesteśmy rodzicami, mamy najwspanialszy skarb w życiu! Ukochaną i najważniejszą dla nas Bognę. To dla niej chcemy być najwspanialsza wersją siebie - mogliśmy przeczytać w oświadczeniach.

N/z Sylwia Grzeszczak i Liber fot. Artur Zawadzki/REPORTER

Niedługo po rozstaniu Sylwia Grzeszczak wydała nowy singiel "Motyle", który momentalnie zyskał uznanie fanów. Co ciekawe, w utworze artystka zdaje się rozliczać z rozstaniem, bowiem możemy usłyszeć: "Czy to stracony czas? Tego nie powiem o Tobie nigdy". Numer już w pierwszym tygodniu od premiery zaczął rozbrzmiewać w mediach i rozgłośniach radiowych. Teraz Sylwia Grzeszczak podzieliła się wspaniałą wiadomością, obwieszczając, że utwór "Motyle" po raz kolejny znalazł się na 1 miejscu listy przebojów Radia Zet! Fani nie zwlekali z gratulacjami... są zgodni, że artystka w pełni na to zasłużyła.

Wcale mnie to nie dziwi

Brawo Sylwia

Nie mogło być inaczej

To jest tak piękna piosenka, że będzie hitem na zawsze

W pełni zasłużone

Ciekawe, o czym będzie kolejny singiel Sylwii Grzeszczak.

Reklama

Zobacz także: Sylwia Grzeszczak wspiera Libera. Artysta wziął udział w nowym projekcie

Zobacz także

Sylwia Grzeszczak