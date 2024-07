To pierwszy wywiad Sylwii Grzeszczak po urodzeniu córki Bogny. Gwiazda w magazynie "Party" przerwała długie milczenie i opowiedziała nam, jak sobie radzi jako młoda mama.

Jak tylko mogę, natychmiast po koncercie wracam do domu. Nie zostaję w hotelu, jeśli mam dzień przerwy w występach. Zdecydowanie wolę ten czas spędzić w domu ze swoją córą. Czasem zabieram Bognę ze sobą na jakiś koncert, ale to nie jest reguła. Ona przecież ma jeszcze tatę, którego kocha. Dlatego kiedy mnie nie ma w domu, to Marcin się nią opiekuje. A kiedy on jedzie na swój koncert, to ja zostaję na posterunku - mówi dla "Party".