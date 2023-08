Sylwia Grzeszczak znowu oczarowała koncertem. Czy wystąpiła z Liberem?

Dawid Kwiatkowski był jedną z gwiazd festiwalu "Magiczne zakończenie wakacji" w Kielcach, transmitowanego przez Polsat. Gwiazdor podczas koncertu "Przeboje lata 30-lecia Polsatu i Radia Zet" zaprezentował dwa swoje wielkie, radiowe hity - "Bez Ciebie" oraz "Proste"! Jak wypadł? Widzowie nie szczędzą komplementów. Dawid Kwiatkowski na koncercie Polsatu i Radia Zet Dawid Kwiatkowski na przestrzeni ostatnich lat przeszedł ogromną metamorfozę - totalnie odmienił swój wizerunek, ale również muzyczny styl. W 2021 roku, po dwóch latach przerwy, wydał bestsellerowy album, nazwany po prostu "Dawid Kwiatkowski" i jak sam mówił, zaczął nowy etap w życiu . Gwiazdor wspiął się na muzyczny szczyt, każdy singiel stawał się radiowym hitem, zdobył Bursztynowego Słowika na festiwalu w Sopocie. Przy okazji Kwiatkowski nie przestaje być głosem młodego pokolenia - artysta nie boi się poruszać trudnych, ale ważnych tematów. Zobacz: Dawid Kwiatkowski głosem młodego pokolenia: "Pamiętajcie, że terapia to żaden wstyd!” Kwiatkowski pojawił się ostatnio na koncercie "Przeboje lata 30-lecia Polsatu i Radia Zet", gdzie zaśpiewał dwie piosenki - "Bez Ciebie" oraz "Proste", podczas tej drugiej wyszedł do publiczności, co mocno ujęło widzów! Zobaczcie zdjęcia oraz nagrania. Jak internauci komentują występ Dawida? Suuuper. Młody, zdolny, miło się na Niego patrzy. To jest Jego czas. Ależ on się wyrobił, jest coraz lepszy! Robi karierę bo wie co robi, fajny sympatyczny utalentowany, brawo Dawid! Z chłopca wyrósł zdolny wokalista, super - czytamy! Zgadzacie się z takimi opiniami? Zobacz także: Doda błyszczy na scenie podczas koncertu "Przeboje lata 30-lecia Polsatu i Radia Zet" ZDJĘCIA...