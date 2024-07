Edyta Herbuś coraz więcej czasu spędza teraz za granicą niż w Polsce. Gwiazda wyjechała niedawno do Czech, gdzie pracowała nad kolejnym spektaklem ze swoim udziałem, w reżyserii jej ukochanego, Mariusza Trelińskiego. Przypomnijmy: Edyta Herbuś wyjechała z Polski: Znalazłam siłę, żeby...

Reklama

To jednak nie koniec jej podbojów. Jak dowiedział się "Flesz", tancerka niedługo wylatuje do Nowego Jorku, gdzie spędzi święta. Wszystko dla partnera, który przygotowuje tam premierę na scenie Metropolitan Opera. Gwiazda chce mu towarzyszyć w podróży, co oznacza, że będzie to jej pierwsze Boże Narodzenie w poza rodzinnym domem w Kielcach. Herbuś jest jednak bardzo podekscytowana. Tym bardziej, że spędzi je również z synem Trelińskiego:

Te święta będą dla mnie wyjątkowe, bo pierwszy raz spędzę je poza domem. Dojedzie do nas syn Mariusza i wraz z przyjaciółmi przygotujemy tradycyjną, polską kolację wigilijną - mówi we Fleszu

Edyta ma zamiar również zobaczyć słynną choinkę oraz wybrać się na Broadway. Takich planów można pozazdrościć.

Zobacz: Były facet ostro o Herbuś: Wzięła kamerę i proponowała żebyśmy nagrali seks

Zobacz także

Reklama

Edyta Herbuś z ukochanym na pokazie: