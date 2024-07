Kate Holmes, bo to o niej mowa została pierwszą globalną ambasadorką marki Olay. Marka jest numerem 1 na świecie jeżeli chodzi o pielęgnację skóry kobiet. Gwiazda wystąpi w globalnej kampanii marki: Your Best Beautiful: Najpiękniejsza Ty.

Będzie w niej zachęcać kobiety na całym świecie, by trwały w swoich postanowieniach i każdego dnia prezentowały najpiękniejszą wersję siebie.

Jestem bardzo szczęśliwa, że powierzono mi rolę globalnej ambasadorki marki Olay. To marka, którą szanuję, darzę zaufaniem i wierze jej. Uwielbiam jej produkty oraz przesłanie - powiedziała Kate Holmes