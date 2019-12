Tego samego zdania jest kandydatka Adriana, która tak mówi o swoim partnerze:

Jest kochany. Jest taki przytulaśny. Nie nudzę się nigdy z nim. Widujemy się regularnie, każdą wolną chwilę spędzamy razem. Jeździmy do siebie raczej na zmianę.

Para ma wspólne pasje, plany, a przed świętami zaangażowali się też w pomoc zwierzętom w schronisku. Widać, że ich uczucie z każdym dniem rozkwita, a Adrian wprost nazwał je miłością:

Ciekawi ją to, co się dzieje u mnie. Jestem szczęśliwy. (...) To można nazwać miłością, która się rozwija i rozkwita.