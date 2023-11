Adrian z "Rolnik szuka żony" w pierwszych odcinkach programu nie zrobił na widzach pozytywnego wrażenia. Był niezdecydowany i wydawało się, że żadna z jego kandydatek nie zrobiła na nim wrażenia. Do ostatniej chwili trudno było odgadnąć, kogo wybierze: Ilonę czy Agatę. Ostatecznie wybór padł na piękną blondynkę. Od tego momentu Adrian się zmienił i widać, że zależy mu na Ilonie.

Emisja 6. edycji programu jeszcze trwa, ale nagrania już dawno się zakończyły. Jednak już teraz wiadomo, że nadal są razem! Sama Ilona zdradziła, że po programie nadal się spotykają, publikując ich wspólne zdjęcia. Okazuje się, że Adrian dzięki partnerce ma nową pasję! Zobaczcie, o co chodzi...

Adrian Berkowicz już od pierwszych odcinków "Rolnik szuka żony" dał się poznać, jako mężczyzna, w życiu którego pasje odgrywają ogromną rolę. Rolnik jest zapalonym ogrodnikiem, kocha kwiaty, a poza tym zajmuje się też fotografią. Na jego koncie na Instagramie możemy podziwiać zdjęcia z profesjonalnych sesji, które wykonuje. Teraz Adrian w mediach społecznościowych pochwalił się fotografią koni, a jak wiadomo jazda konno to hobby Ilony. Pod zdjęciem czytamy:

Są i moje 2 wierzchowce ???? żartowałem one są tak malutkie, że są ozdobą i przyjaciółmi ???? - czytamy na Instagramie rolnika.

Internauci są pewni, że pasją do koni Adrian zaraził się od Ilony, która już w programie udzielała mu pierwszych lekcji jazdy konno. Pod zdjęciem pojawiły się komentarze dotyczące tego, że para teraz wspólnie będzie dzieliła pasję:

Z miłością do roślin???? i teraz miłość do zwierząt i Ilonki ????????

Pora otworzyć Rancho ???? Uwielbiam kobiety z pasją, miłością do koni i i innych zwierząt, one do rolnictwa najlepsze ????‍????

ciekawe skąd zainteresowanie końmi????????