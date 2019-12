Ania i Jakub z "Rolnik szuka żony" zamieszkali razem! Jak im się układa?

Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony" zdradzili, jak wygląda ich związek! Co słychać u jednej z najsympatyczniejszych par z wielkiego hitu TVP? Ania i Jakub wzięli udział w ostatniej, szóstej edycji show o poszukujących miłości rolnikach. Jakub postanowił bliżej poznać dwie kandydatki, które zaprosił do swojego domu. O względy rolnika walczyły Ania i Ewa. Szybko jednak okazało się, że serce Jakuba zabiło mocniej do Ani.

Rolnik w bardzo elegancki i delikatny sposób podziękował Ewie za udział w programie i przyznał, że chce rozwijać znajomość właśnie z Anną. Od tamtej chwili wszyscy fani "Rolnik szuka żony" mocno im kibicowali i mieli nadzieję, że ich związek przetrwa próbę czasu. Jak już wiemy, w finałowym odcinku Ania i Jakub potwierdzili, że są razem. Co więcej, okazuje się również, że zakochani postanowili ze sobą zamieszkać!

Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony" mieszkają razem

Fani programu "Rolnik szuka żony" bardzo polubili Anię i Jakuba i mocno im kibicują. Niestety, para niezbyt często publikuje w sieci wspólne zdjęcia, dlatego po zakończeniu show TVP nie wiadomo, jak potoczyły się ich dalsze losy. Ostatnio jednak Ania i Jakub uchylili rąbka tajemnicy! Rolnik i jego parnterka w rozmowie z TVP VOD zdradzili, jak wygląda ich związek i wspominali początki swojej znajomości!

Ja sądzę, że początki nie były łatwe z tego względu, że nie do końca widzowie zrozumieli chyba moje intencje. 50 procent to było dla mnie za mało. Po prostu chciałem wybrać kandydatki, które dla mnie są bliżej mojego serca - wspominał początki Jakub.

Ania z kolei nie ukrywa, że była bardzo zaskoczona, kiedy okazało się, że na nagraniu pierwszych spotkań do Jakuba przyjechała tylko ona.

Ja byłam wściekła jak przyjechaliśmy na to spotkanie do Warszawy. Szukałam dziewczyn od Kuby i stwierdziłam, że chyba przyjadą innym autobusem, że to będzie dodatkowy myk ze strony produkcji, nie wierzyłam, że jestem tylko ja - Ania zdradziła przed kamerą TVP VOD.

A jak teraz wygląda ich związek?

Układa nam się, jesteśmy taką parą z włoskim temperamentem. Dobrze się kłócimy, ale jeszcze lepiej się godzimy. Naprawdę jest fajnie, z Anią nie da się nudzić - zdradził Jakub. - Mogę zdradzić, że mieszkamy ze sobą, ale też planujemy już wynająć lub kupić mieszkanko już takie naprawdę swoje - dodał rolnik.

Jak widać miłość w związku Anny i Jakuba kwitnie! Myślicie, że już wkrótce usłyszymy o ślubnych planach pary? Tego im życzymy!

Annai Jakub szczerze o swoim związku

Para zamieszkała razem