Rozpoczynający się wkrótce (23 stycznia 2012) Rok Smoka, to rok najbarwniejszego ze wszystkich chińskich znaków zodiaku i zarazem kluczowego symbolu w chińskiej filozofii życia. Jak mówi tradycja, osoby urodzone w Roku Smoka - są śmiałe, mają szerokie horyzonty i są pełne pasji.

Obchody potrwają 15 dni. W chińskich miastach i dzielnicach odbędą się liczne parady i festiwale sztucznych ogni. Chińskie rodziny będą spotykać się, by wspólnie cieszyć się nadejściem nowego roku. Zwieńczeniem radosnego okresu będzie spektakularny i kolorowy Festiwal Latarni.

Producent zegarków marki Swatch z okazji nadejścia Chińskiego Nowego Roku wypuścił na rynek specjalną wersją zegarka Gent. Zegarek The Year of the Dragon (GZ268) zdobi misternie malowany niebieski smok naniesiony na biały silikonowy pasek. To nawiązanie do tradycyjnej chińskiej sztuki malowania porcelany. Białą tarczę także zdobi delikatny, niebieski, ornamentalny wzór. Niebieski smok, by jak twierdzi producent zapewnić użytkownikowi czasomierza jak najwięcej pomyślności w Nowym Roku, pojawia się również na specjalnym opakowaniu zegarka.

Sugerowana cena detaliczna – 200 zł