Ślub Kim Kardashian i Kanye Westa to jeden z najgłośniejszych tematów ostatnich miesięcy. Para w której związek na początku nikt nie mógł uwierzyć, jest ze sobą bardzo szczęśliwa i wychowuje wspólnie córeczkę North West. Dziewczynka w przyszłym miesiącu będzie obchodziła swoje pierwsze urodziny. Spekulacji o ewentualnej ceremonii ślubnej było wiele - dużo mówiło się o miejscu w którym się odbędzie, o liście zaproszonych gości oraz kreacji panny młodej. Przypomnijmy: Kim i Kanye nie żałują pieniędzy na ślub

Jak podają zagraniczne źródła, do uroczystości doszło wczoraj we Florencji. Choć wcześniej mówiło się o Paryżu, to tam zdecydowano się jedynie zorganizować przyjęcie dla gości przed całą ceremonią. Wiadomo również, że gwiazdą wieczoru była Lana Del Rey, a Beyonce i Jay-Z z którymi młoda para utrzymuje dobre relacje, nie zjawili się na ślubie.

Czekając na zdjęcia z wczorajszej ceremonii, natrafiliśmy na fotografię ślubną Kim. Widać na niej pannę młodą w pięknej sukni, która prawdopodobnie zmierza do ołtarza. Kreacja nie jest identyczna jak ta z "Vogue", ale nie zmienia to faktu, że Kardashianka wygląda naprawdę pięknie. Zgodzicie się?

Sesja Kim i Kanye w "Vogue":