Suknia ślubna Beynoce została zaprojektowana przez Tinę Knowles – matkę piosenkarki. Piękna kreacja nie ma ramiączek a gorset ze spiczasto zakończonymi miseczkami. Dół sukni uzupełniony jest warstwami ciężkich falban, które składają się na niesamowity tren.

Beynce i Jay-Z, złożyli sobie oficjalną przysięgę w 2008 roku w Nowym Jorku. Ich ślub był jedną z najbardziej strzeżonych imprez w historii. Dlatego suknia, w której Beyonce wystąpiła tamtego dnia została ujawniona dopiero teraz!



Ostatnio, podczas koncertu w Roseland, piosenkarka wykonała utwór „I was here” z telebimem w tle, na którym wyświetlone zostały obrazy z życia artystki. Początki jej kariery, pierwszy występ, pierwsze nagrody i przygotowanie do ślubu. Tym samym Beyonce chciała podzielić się ze swoimi fanami najważniejszymi momentami z własnego życia.



Rzeczone wideo możesz zobaczyć na oficjalnym profilu Beyonce na Vevo.



Jak oceniasz suknię artystki?



