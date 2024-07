Zła passa modelki trwa! Wczoraj informowaliśmy o przykrym wydarzeniu, kiedy to podczas kręcenia jednego z odcinków „Top Model” na farmie pełnej zwierząt, świnia ugryzła rękę Joanny Krupy!

Okazuje się, że Joanna nie ma również szczęścia do hoteli w których się zatrzymuje. Jak poinformował magazyn „Takie jest życie” suknia jurorki została zniszczona przez mole, które znalazły się w jej pokoju…

Właściciele hotelu chcieli zapłacić za zniszczoną kreację, Krupa jednak nie przyjęła odszkodowania.

- Co jej po tym? Ona nie jest tym zainteresowana! Chce taką samą sukienkę!- zdradziła przyjaciółka Joanny w rozmowie z magazynem.

Mamy nadzieję, że pech, który prześladuje Joannę wreszcie się skończy!

