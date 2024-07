Joanna Przetakiewicz w ciągu zaledwie kilku lat uczyniła swoją markę jedną z najbardziej rozpoznawalnych w Polsce, ale ma również spore sukcesy na świecie. W kreacjach La Manii pokazywały się już światowe gwiazdy, a sama Joanna może pochwalić się doskonałymi kontaktami w świecie mody. Przypomnijmy: Przetakiewicz w mini bryluje ze światową elitą mody w Paryżu

Teraz do swojej listy osiągnięć Przetakiewicz może dopisać kolejny sukces. Na Instagramie La Manii pojawiło się bowiem zdjęcie kolejnej zagranicznej gwiazdy, która zdecydowała się na suknię ich projektu. Tym razem to Kelly Hoppen, brytyjska projektantka wnętrz i gwiazda BBC. Kreację od Przetakiewicz zdecydowała się wykorzystać w najnowszej sesji zdjęciowej do jednego z tamtejszych magazynów.

Fotka nie zdradza zbyt wiele, ale jesteśmy pewni, że cały edytorial i kreacja La Manii będą prezentować się imponująco!

