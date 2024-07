Gwiazdy bardzo chętnie dzielą się swoimi prywatnymi zdjęciami na portalach społecznościowych. Niedawno Beyonce pochwaliła się swoimi fotkami z rodzinnego wypoczynku nad oceanem... My tymczasem podpatrujemy jej plażowy look i już szukamy inspiracji na przyszłe lato, które do nas zawita dopiero za kilka miesięcy.

Trzeba przyznać, że Beyonce wygląda ślicznie na zdjęciach, które wrzuciła na Twittera. Ma na sobie luźne, różowe spodnie z cienkiego materiału, turkusową górę od kostiumu w stylu retro, słomiany kapelusik i dużo złotych łańcuszków zdobiących dekolt. Do tego modne okrągłe okulary i ciemna szminka. Jesteśmy zachwycone!

