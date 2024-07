Dakota Johnson to obecnie jedna z najbardziej rozchwytywanych gwiazd w show-biznesie, a to wszystko za sprawą roli w filmie "50 Twarzy Greya". W ostatnich dniach paparazzi przyłapali młodą aktorkę w drodze do programu Davida Lettermana.

Specjalnie na tę okazję wybrała look zdobiony bardzo modną kratą gangham. Płaszcz i spódnicę, którą miała na sobie, wypatrzyłyśmy w najnowszej kolekcji Dolce & Gabbana. Niestety nie udało się nam znaleźć topu i sandałków na obcasie, ale zastąpiłyśmy je rzeczami łudząco do nich podobnymi. Wykorzystany przez nas top znajdziecie wśród propozycji Moschino Cheap and Chic. Zaś sandałki to element kolekcja Charlotte Olympia.

W galerii znajdziecie wszystkie rzeczy wykorzystane w stylizacji: