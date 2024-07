Zofia Ślotała zdobyła popularność dzięki romansowi z Borysem Szycem. Mimo, że ten związek już dawno przeszedł do historii to Ślotała nadal bryluje na salonach. Tym razem pojawiła się na prezentacji nowej kolekcji biżuterii. Tego dnia miała na sobie skórzane spodnie polskiej marki Just Paul i bordowy płaszcz. Nam udało się stworzyć look inspirowany stylem celebrytki.

Podobne spodnie wykonane z ekologicznej skóry i czarne szpilki wypatrzyłyśmy w najnowszej kolekcji Zary. T-shirt zdobiony połyskującymi koralikami i pojemną torbę z frędzlami znalazłyśmy w H&M. Zaś płaszcz oversize to element kolekcji marki Topshop.

Uzupełnieniem całości jest bardzo modny smartwatch marki Samsung. Stylowy i praktyczny dodatek, na co dzień. My jesteśmy na tak!

