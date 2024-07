Margaret jest obecnie w trakcie promowania swojej debiutanckiego albumu: „Add the Blonde”. Stwarza to wiele okazji do spotkań z fanami, jedno z nich miało miejsce w ostatnich dniach w Warszawie. Piosenkarka wybrała na tą okazję prosty look z dżinsami i białym topem w roli głównej. Oryginalna bluzka zdobiona cekinami to projekt Bartka Janusz.

Jeżeli jesteście fankami tej młodej gwiazdy to bez problemu możecie odtworzyć taki look samodzielnie. My podobne spodnie dżinsowe znalazłyśmy w H&M. Biały top wypatrzyłyśmy w River Island, a masywne buty na grubej podeszwie w Zarze. Zaś czarne okulary przeciwsłoneczne to element kolekcji marki Topshop. Przysłowiową wisienką na torcie jest tutaj czerwony lakier do paznokci i cielista szminka do ust.

Stylizację inspirowaną stylem Margaret znajdziecie w naszej galerii: