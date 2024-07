Angelina Jolie, co chwilę pokazuje się na czerwonym dywanie, czy to w ramach promocji swojego najnowszego filmu “In the Land of Blood and Honey”, czy berlińskiego festiwalu filmowego Berlinale 2012. Każda jej kreacja jest jak zwykle piękna, dlatego z przyjemnością prezentujemy je wszystkie.

Na imprezie Cinema for Peace Gala 2012, gwiazda miała na sobie suknię z długim rękawem projektu duetu Ralph & Russo.

Na premierze filmu „The Lady” aktorka pokazała się w czarnej sukience Miguelina o długości za kolano, którą połączyła ze szpilkami Emilio Pucciego.

Na premierze własnego filmu Angelina Jolie pokazała się w czarnej sukience Salvatore Ferragamo i szpilkach Christiana Louboutina.

Gwiazda pokazała się również w złotej kreacji Jenny Packham, którą połączyła z pierścieniem Vherniera z różowego złota oraz z kolczykami Verse Medio.

W której wyglądała najlepiej?

