Angelina Jolie przyleciała do Warszawy! Miała ważny powód? 

Cały czas nie milkną echa wczorajszej informacji na temat podwójnej mastektomii Angeliny Jolie . Aktorka nie chcąc w przyszłości zachorować na raka piersi poddała się ich amputacji, a następnie rekonstrukcji. Decyzję Angeliny komentowały wszystkie światowe media. Większość ludzi jest pełnych podziwu dla hollywoodzkiej gwiazdy. W Polsce o skomentowanie sprawy została poproszona m.in. Anna Popek , która nie do końca rozumie przesłanki, jakie kierowały aktorką, gdy decydowała się na zabieg - Musiała być strasznie zdesperowana, by zrobić coś takiego. Na pewno była w ogromnym napięciu i teraz bardziej się uspokoiła. Podziwiam ją, ale jestem zaskoczona tym krokiem. Rozumiem, że zrobiła to dla dzieci, by żyć dla nich jak najdłużej i to jest godne podziwu. Nie wiem, czy to dobre czy to złe, nie mnie oceniać - powiedziała dziennikarka w rozmowie z "Faktem". Jedno jest pewne. Czyn Angeliny Joli uzmysłowi wielu kobietom, że należy się regularnie badać, aby nie zachorować na któryś ze złośliwych nowotworów i cieszyć się życiem. Gwiazda często angażuje się w akcje niosące pomoc potrzebującym. Jednak, to to co zrobiła z pewnością przejdzie do historii.