W tym roku wśród gości festiwalu Top Trendy znalazła się Aneta Zając. Nieco ponad tydzień temu aktorka świętowała zwycięstwo w "Tańcu z Gwiazdami", a teraz znalazła czas na chwilę relaksu w Sopocie. Już pierwszego dnia doszło jednak do dość niezręcznej sytuacji. Za kulisami festiwalu spotkała się bowiem ze swoim byłym partnerem. Przypomnijmy: Zając i Włodarczyk z Mikołajem Krawczykiem w Sopocie. Mamy wideo z ich niezręcznego spotkania

To jednak nie popsuło Anecie humoru i w sobotę ponownie zawitała do Opery Leśnej. Tym razem postawiła na nieco bardziej młodzieżową stylizację - dżinsowe rurki zestawiła z ramoneską i bluzą w kwiatowy motyw. Dobrała do nich też bardzo modne żółte szpilki, a włosy związała w kucyk. Musimy przyznać, że w tak niezobowiązującym, dziewczęcym wręcz wydaniu, Zając prezentowała się naprawdę dobrze i jesteśmy ciekawi jej kolejnych odsłon, bo ostatnio jej styl zmierza w nowym, ciekawym kierunku.

Tak Aneta Zając wyglądała wczoraj w Sopocie. Jak oceniacie jej przemianę?