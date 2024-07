Stylizacja Evy Longorii w Cannes 2015

1 z 10

Kreacja gwiazdy na festiwalu w Cannes

Czerwony dywan w Cannes przyciąga sławnych i bogatych z całego świata. To nie tylko święto filmu, ale także swoisty modowy show, podczas którego można oglądać kreacje z kolekcji największych domów mody na świecie. Gwiazdy prześcigają się w pomysłach na stylizacje i z wielkim wdziękiem pozują do zdjęć fotoreporterom. Zobacz: Cannes 2015: Plejada gwiazd na drugim dniu festiwalu. Kto zachwycił kreacją? FOTO

Eva Longoria to wciąż jedno z najgorętszych nazwisk w branży filmowej. Pięknej aktorki nie mogło zabraknąć na najsłynniejszym festiwalu filmowym na świecie. Longoria postawił na błysk. Wybrała długą suknie o kroju syreny, która podkreśliła jej kobiecą figurę. Nie zabrakło połyskujących akcentów oraz perfekcyjnej stylizacji urodowej. Look dopełniły zaczesane do tyłu włosy oraz klasyczny makijaż typu smoky eyes.

