Viki Gabor krytykowana za sylwetkę: 'Nienawidzę, jak ludzie oceniają czyjeś ciało"

Wizerunek Viki Gabor jest szeroko komentowany przez internautów - być może nawet częściej niż jej umiejętności wokalne. Biorąc pod uwagę fakt, że piosenkarka ma zaledwie 15 lat, jest to dość zaskakujące. Wiek wschodzącej gwiazdy polskiego show-biznesu jest źródłem licznych sporów. Dyskusje fanów wokalistki dotyczą głównie stylizacji Viki Gabor. Ostatnio nastolatka opublikowała sesję, która znów może podzielić internautów. Viki Gabor w mocnym makijażu i tatuażem na dłoni. Fani: "To henna?" Choć co jakiś czas internauci wytykają Viki Gabor , że stosuje zbyt mocny makijaż jak na swój wiek i zapomina, że nie ma jeszcze 18 lat, piosenkarka chyba przestała już się przejmować takimi uwagami. Młoda gwiazda niedawno opublikowała w mediach społecznościowych amatorską sesję zdjęciową, wywołując niemałe zamieszanie w komentarzach. Zobacz także: Viki Gabor ma dość krytyki! Odpowiedziała na komentarze dotyczące wyglądu Fani nie mogli nie zauważyć dużych ust Viki Gabor, ale to jednak jej dłonie przyciągnęły największą uwagę. Wszystko za sprawą długich paznokci oraz tatuażu na prawej ręce. Ten sposób zdobienia ciała najwyraźniej spodobał się internautom. To henna? - zapytała fanka. Tak - odpowiedziała Viki Gabor. Fani są zachwyceni taką wersję Viki: Piękna jesteś, Viki Piękna nasza Cudowna jesteś - czytamy w komentarzach. Zobacz także: Natalia Kukulska pozuje z córką, a fani komentują: "Jak siostry!" Wschodząca gwiazda mogła już zauważyć, że jej fani bywają kapryśni. Ostatnio Viki Gabor została oszukana . Padła ofiarą bezlitosnego żartu - i to w dniu swoich urodzin. Zobaczcie najnowsze zdjęcia Viki!