Roksana Węgiel zapowiada wielkie zmiany. To dopiero krok w dorosłość!

Roksana Węgiel jest niewątpliwie jedną z najbardziej cenionych wokalistek w naszym kraju. Chociaż ma zaledwie 15 lat, w swojej muzycznej karierze osiągnęła już wiele. Ostatnio w jednym z wywiadów młoda wokalistka przyznała, że jej wielkim marzeniem jest zrealizowanie filmu dokumentalnego o niej samej! Sprawdźcie szczegóły! Zobacz także: Roksana Węgiel, Paulina Sykut czy Natalia Kaczmarczyk... Głosuj na damską stylizację miesiąca "Fleszstyle"! Roksana Węgiel marzy, aby powstał o niej film dokumentalny Roksana Węgiel szturmem podbija rynek muzyczny od kilku lat. Przepustkę do wielkiej kariery zagwarantował jej udział w programie "The Voice Kids", który wygrała! Dalej były już tylko kolejne pasma zwycięstw i sukcesów. Niewątpliwie jednym z największych osiągnięć Roksany, było wygranie Eurowizji Junior w 2018 roku! To właśnie wtedy Polska po raz pierwszy mogła świętować zwycięstwo w tym prestiżowym konkursie. Rok później Roksana została współprowadzącą tego wydarzenia, które zostało zorganizowane w Gliwicach, gdzie ponownie zostaliśmy zwycięzcami dzięki Viki Gabor . To naprawdę niesamowite jak wiele dokonała zaledwie 15 - letnia wokalistka. A jeszcze wiele sukcesów zapewne przed nią. Ostatnio w rozmowie z portalem pomponik.pl piosenkarka stwierdziła, że jej wielkim marzeniem jest, aby powstał film dokumentalny o jej karierze. To jest moje marzenie. Niedawno oglądałam dokument o Ewie Farnej i naprawdę zrobił na mnie ogromne wrażenie i chciałabym, żeby powstało coś podobnego o mnie. [...] Chciałabym żeby było przedstawione to, czego ludzie do końca o mnie nie wiedzą. Chciałabym tam przekazać, że mój zawód to jest ciężka praca, bo wiele osób może nie zdawać sobie z tego sprawy. Dodatkowo zawarłabym tam...