Desery, których musisz spróbować podczas wiosennej edycji Restaurant Week. Oto najlepsze propozycje!

Powraca Festiwal najlepszych restauracji! Znowu będziecie mieli okazję rozsmakować się w specjalnie przygotowanych daniach. Restaurant Week, to także wyjątkowe desery. Oryginalne, lekkie czy słodkie – sami zdecydujcie, dla którego tym razem warto zgrzeszyć! W cenie 49 zł czeka na Was popisowe 3-daniowe menu w formule #SzanujJedzenie, koktajl Martini Fiero&Kinley Tonic dla Gości 18+, a także nowość – butelka Coca-Coli w prezencie. Restaurant Week potrwa do 5 lipca.

Z festiwalowego menu wybraliśmy słodkie pozycje, które nie tylko dobrze się prezentują, ale także obłędnie smakują.

Woda Sodowa, Łódź

Paris - Brest. Ciasto parzone z kremem pralinowym.

Falla, Warszawa

Kultowy sernik z białą czekoladą i mascarpone.

Aksameet Bistro – Restauracja, Wrocław

Tartaletka czereśniowa z pianą mleczną.

Kromki, Warszawa

Szara reneta z lodami cynamonowymi i bezą.

Patio, Grand Hotel Rzeszów

Tartaletka z salsą truskawkową, chantilly z białej czekolady i jogurtu, galaretką z rokitnika, kruszonką migdałową i lodami kremówkowymi.

W Festiwalu weźmie udział ponad 300 najlepszych restauracji m.in.: z Krakowa, Trójmiasta, Wrocławia, Warszawy, Poznania, Łodzi, Szczecina, Białegostoku, Rzeszowa oraz regionów Silesii, Lubelskiego i Podhala. Lista restauracji oraz szczegółowe menu znajduje się na stronie www.RestaurantWeek.pl