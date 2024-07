Agata i Paulina Młynarskie opublikowały mocne posty na Facebooku po tym, jak jeden z dzienników opublikował zdjęcia Wojciecha Młynarskiego ze szpitala. Agata Młynarska jest wstrząśnięta tym, że opiekunka jej ojca, wybitnego artysty, zrobiła mu zdjęcia i sprzedała tabloidowi! Napisała o tym na Facebooku.

Agata Młynarska wstrząśnięta zachowaniem opiekunki jej ojca!

Wojciech Młynarski od kilku miesięcy walczy o życie. Cała rodzina dba o to, żeby legendarny tekściarz i poeta miał jak najlepsze warunki do leczenia. Ich spokój zakłóciły jednak ostatnie doniesienia dziennika o rzekomym udarze, którego miał doznać pan Wojciech, a dziś dodatkowo zdjęcia, które opublikowała gazeta. Zostały one zrobione przez opiekunkę Młynarskiego, która sprzedała je tabloidowi. Dziennikarka wie, kto to zrobił i wyciągnie konsekwencje:

Dziś stało się coś, co przekroczyło granice przyzwoitości i człowieczeństwa. Jedna z pań opiekujących się naszym Tatą zrobiła mu w domu zdjęcia, które opublikował Superekspress. Tata od miesięcy walczy o życie. Od miesięcy staramy się za wszelką cenę ochronić go, zadbać, stworzyć jak najlepsze, najbezpieczniejsze warunki do leczenia i zmagania z chorobą. Kim trzeba być, jakim człowiekiem, żeby dopuścić się takiego czynu? Osoba, która to zrobiła wielokrotnie rozmawiała ze mną o tym jak bardzo jest wierząca i jak bardzo modli się za Tatę. Była częścią naszej i jego intymności. Kim trzeba być, by posunąć się do decyzji o opublikowaniu takich zdjęć? - pisze Agata Młynarska.

Sprawą zajmą się prawnicy:

My oczywiście tego nie zostawimy, najlepsi prawnicy już działają. Wiemy kto to zrobił i wiemy za ile. Czy ktoś jeszcze ma wątpliwości kim jest naczelny Superekspresu? To czego nigdy nie zrozumiemy, to JAK MOŻNA? - dodaje gwiazda.

Paulina Młynarska udostępniła wpis siostry i dodała:

Jeżeli ktoś miał nadzieję przysporzyć nam cierpienia, to mu się to udało. Nie będziemy ukrywać, że cała nasza rodzina jest w totalnym szoku, że nie możemy sobie znaleźć miejsca, że jesteśmy roztrzęsieni. Ale o wiele ważniejsze pozostaje pytanie o to, jak można w taki sposób naruszać godność człowieka, który bardzo cierpi i walczy o każdy oddech. Fakt, że ktoś uznaje coś takiego za towar, mówi o tej osobie rzeczy przerażające. Ale ten, kto to konsumuje, kto się tym ekscytuje, kto się na to rzuca, nie jest lepszy - pisze Paulina Młynarska.

Panu Wojciechowi życzymy dużo zdrowia!

Pan Wojciech Młynarski.