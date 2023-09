Od przeprowadzki Agaty i Piotra Rubików do Stanów Zjednoczonych fani mają tę niewątpliwą przyjemność śledzić życie gwiazd za oceanem. Żona słynnego kompozytora każdego dnia zdaje internautom relacje z zakupów, spacerów, przejażdżek, wizyt w lokalach gastronomicznych czy też u weterynarza. Dba także o to, by fani byli dobrze poinformowani na temat jej stanu zdrowia. Dzięki temu wiemy, że influencerka od momentu przeniesienia się na zalaną słońcem Florydę miała problemy z zębem, kolanem, a także nabawiła się anemii. Do tego jeszcze trudności podczas remontu nowego apartamentu. Jednak celebrytka utrzymuje, że spełnia swój amerykański sen i cieszy się życiem w Miami. Co na jej aktywność mąż? Czyżby był zmęczony obecnością kamery w domu? Piotr Rubik upomniał Agatę Rubik w trakcie nagrywania Z amerykańskich relacji żony Piotra Rubika można by nakręcić już pokaźny tasiemiec. Ostatnio Agata Rubik podała smutną informację dotyczącą psa . Influencerka poważnie podeszła do relacjonowania swojego życia na wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Za pośrednictwem mediów społecznościowych pokazuje blaski i cienie przeprowadzki za ocean. Ostatnio między nią a mężem doszło do małego spięcia. Zobacz także: Agata Rubik została zapytana o zdradę. Szczerze odpowiedziała Celebrytka po raz kolejny poprowadziła relację na żywo na Instagramie. W pewnym momencie Agata Rubik zeszła na tematy polityczne. Postanowiła zadać swoim fanom niewinne pytanie, wypoczywając na tarasie pod parasolem. Najwyraźniej ubrana w różowy kostium kąpielowy influencerka uznała, że to dobra okazja, by porozmawiać o nadchodzących wyborach. Jak nastroje przed wyborami? — zapytała. Widocznie Piotr Rubik wyczuł, że nie jest to najlepszy pomysł i szybko zareagował. Nerwowo upomniał swoją żonę, by nie poruszała w publicznie tego typu zagadnień....