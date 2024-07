1 z 10

Księżna Kate ma sobowtórkę? Okazuje się, że tak! To piękna Pauline Ferrand-Prevot, kolarka, która bierze udział w Olimpiadzie w Rio. Fani kolarki dopatrzyli się niesamowitego podobieństwa obu pań. Ten sam uśmiech, oczy - to mówi wszystko. Jedyna różnica to kolor włosów - Pauline farbuje się na blond, a księżna Kate stawia na ciepły odcień brązu.

Zobaczcie więcej zdjęć w naszej galerii i zagłosujcie w sondzie. Pauline Ferrand-Prevot jest rzeczywiście tak bardzo podobna do księżnej Kate?

