W życiu Edyty Górniak sporo się ostatnio dzieje. Gwiazda pochłonięta jest pracą nad nowym albumem, rozpoczęła też zdjęcia do nowej edycji programu "The Voice". Prasa od momentu ogłoszenia jej powrotu do show spekuluje o konflikcie z Justyną Steczkowską, a głos w tej sprawie zabierają też inni jurorzy. Przypomnijmy: "Justyna jest osobą chłodną, a Edyta..."

Gwiazda postanowiła również jeszcze bardziej zadbać o swoje zdrowie i samopoczucie. Górniak poinformowała na Instagramie, że właśnie rozpoczyna detoks - opublikowała zdjęcie swojego nietypowego śniadania. Nie da się ukryć, że przypomina ono dietetyczne smakołyki polecane przez m.in. Annę Lewandowską. Jak długo potrwa detoks? Tego Edyta nie zdradziła, ale jesteśmy pewni, że wpłynie korzystnie na jej formę i urodę.

Górniak od dawna ma słabość do mniej konwencjonalnych wyborów kulinarnych. Jej śniadanie wygląda smakowicie?

Edyta Górniak na lunchu ze znajomymi