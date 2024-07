W ciągu ostatnich kilku lat odeszło od nas wielu znakomitych artystów, których podziwialiśmy latami. Niestety, właśnie dotarła do nas wiadomość o śmierci kolejnego, zaledwie 49-letniego muzyka. Rodzina wydała smutny komunikat. "Będziemy na zawsze nosić cię w naszych sercach" - czytamy.

Nie żyje ceniony muzyk

Szerokie grono fanów pogrążyło się w głębokiej rozpaczy po informacji o śmierci Thomasa Brücknera, znanego szerzej jako DJ Tomcraft. Był niemieckim DJ-em i producentem muzyki elektronicznej, który w swojej twórczości łączył elementy takich gatunków jak: house, tech house i trance. Przykrą wiadomość o śmierci 49-latka przekazali jego krewni:

Z ciężkim sercem zawiadamiamy, że 15 lipca 2024 zmarł nasz ukochany ojciec i mąż. Będziemy na zawsze nosić cię w naszych sercach i kochać cię, dopóki ponownie się nie zjednoczymy. Z poważaniem, twoja rodzina. Bine, Max, Amelie i Sophie

Nie żyje DJ Tomcraft Facebook@Tomcraft

Tomcraft swoją przygodę z muzyką rozpoczął już jako nastolatek. Gdy miał 20 lat, został zauważony przez jedną z wytwórni, która zaproponowała mu kontrakt. Szybko zyskał uznanie w branży i wśród słuchaczy, ale prawdziwą popularność przyniósł mu dopiero kawałek "Loneliness", który regularnie rozbrzmiewa w klubach.

DJ Tomcraft Facebook@Tomcraft

Co ciekawe, muzyk przez jakiś czas znajdował się na szczycie listy przebojów w Wielkiej Brytanii, ale i w Polsce. Tomcraft do końca był aktywny w sieci i nawet na dwa dni przed odejściem zwracał się do fanów na Instagramie. Nic więc dziwnego, że dla jego słuchaczy jest to ogromny szok. Przyczyna śmierci na ten moment pozostaje nieznana.

