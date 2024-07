Media od jakiegoś czas plotkują o ślubie pięknej Miss, Pauliny Krupińskiej z Sebastianem Karpielem Bułecką. Choć sami zainteresowani prawie w ogóle nie zabierają głosu w tej sprawie, niedawno lider zespołu "Zakopower" zdradził, że chciałby się ustatkować. Przypomnijmy: Karpiel-Bułecka zdradził swoje plany na 2015. Krupińska będzie wniebowzięta

Rozmowę z Sebastianem przeprowadziła dla Dzień Dobry TVN Agnieszka Jastrzębska. Kiedy dziennikarka spotkała się z Pauliną Krupińską, nie mogła nie zapytać jej, co o tym wszystkim myśli. Miss Polonia przyznała, że słowa ukochanego zostały wyrwane z kontekstu. Zdaje sobie sprawę jednak z tego, że będzie to jeden z najbardziej wyczekiwanych ślubów roku:

Niestety wiem, tak tak, najbardziej oczekiwany ślub roku, no cóż no... On nie powiedział wprost, on biedny produkował się o koncertach, nowej płycie, oczywiście został wyrwany fragment 20 sekund, a później ta plotka obiegła media, no cóż... - mówi w DDTVN